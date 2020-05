V Izraelu začetek sojenja Netanjahuju zaradi korupcije

Jeruzalem, 24. maja - V Izraelu se bo danes začel sodni proces proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, ki je obtožen korupcije. Prvotno bi se moral sodni proces začeti 17. marca, a so ga zaradi pandemije covida-19 preložili na 24. maj. To je prvič v zgodovini Izraela, da so obtožnico vložili proti aktualnemu premierju.