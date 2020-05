Odpoklic Spar posebne klobase zaradi nedeklariranih jajčnih beljakovin

Ljubljana, 22. maja - Spar Slovenija je na podlagi rezultatov letnega preverjanja označevanja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin začel z umikom izdelka Spar posebna klobasa (500 g) zaradi nedeklariranih jajčnih beljakovin, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje potrošnikov z alergijo ali preobčutljivostjo na jajčne beljakovine.

Serijska oznaka izdelka je 16307, roki uporabe so 10. 6., 15. 6. in 22. 6. 2020, EAN koda pa 3831115307602. Izdelek proizvajajo Mesnine Štajerske iz Pragerskega. Potrošnikom, ki so občutljivi na jajčne beljakovine, svetujejo, da navedenega živila ne uživajo, ampak ga zavržejo oz. vrnejo na mesto nakupa. Za ostale potrošnike živilo ne predstavlja tveganja.