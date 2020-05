Osemdeset dni epidemije novega koronavirusa v Sloveniji

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 23. maja - Epidemija novega koronavirusa je bila V Sloveniji razglašena 12. marca. Oblasti so sprejele vrsto strogih ukrepov za omejitev njenega širjenja. Ti so delovali, zato so številne doslej že sprostili. Po natanko 80 dneh pa bo 31. maja epidemije tudi uradno konec. STA objavlja kronologijo dogajanja.