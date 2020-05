Zveza lastnikov gozdov za usklajene slovenske z evropsko strategijo in boljšo organizacijo

Ljubljana, 22. maja - Zveza lastnikov gozdov je pred tednom gozdov, ki ga bomo obeležili prihodnji teden, izpostavila željo po usklajenosti evropske in slovenske strategije ter boljšo organizacijo zasebnega sektorja. Prepričani so, da bi lahko ob napačnem razumevanju evropskih strategij prišlo do omejevanja gospodarjenja z gozdovi in propadanja starih gozdov.