Velenjski policisti ovadili štiri osebe zaradi poškodovanja tuje stvari

Velenje, 22. maja - Velenjski policisti so kazensko ovadili štiri osebe z velenjskega območja, ki jih sumijo storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V Velenju so namerno poškodovali stekleno ograjo mostu čez Pako, stekla in elektronski števec kolesarjev. Osumljeni med seboj niso bili povezani, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.