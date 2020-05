Po ponovnem zagonu treningov so se začela tudi dopinška testiranja

Ljubljana, 22. maja - Dopinške kontrole v Sloveniji so se začele takoj, ko so se spet začeli prvi pravi treningi v športu, ki je bil zaradi pandemije novega koronavirusa ustavljen, je povedal direktor Slovenske protidopinške organizacije agencija (Sloado) Jani Dvoršak. Dodal je, da pri tem strogo upoštevajo vsa potrebna zdravstvena navodila in priporočila.