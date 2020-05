S preklicem epidemije se v zapore vračajo zaporniki z začasno prekinjenim prestajanjem kazni

Ljubljana, 22. maja - Z umirjanjem epidemiološke situacije in preklicem epidemije se v zapore vračajo zaporniki, ki so jim z odločbo začasno prekinili prestajanje kazni. Izdali so 214 odločb, v zapore pa se je do sedaj vrnilo 22 oseb, je povedala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. V zaporih so od ponedeljka ponovno mogoči obiski, ki so omejeni na eno osebo.