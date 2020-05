Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 23. maja - Pri založbi LUD šerpa so izdali knjigo mojstrice ameriške grozljive proze Shirley Jackson V hiši med hribi straši, pri založbi Primus pa delo ameriškega nevroznanstvenika in predavatelja Joea Dispenze Postanite brezmejni. Celjska Mohorjeva založba je izdala slikanico Bine Štampe Žmavc in ilustratorke Kristine Krhin Kino z muco Ino.