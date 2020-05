V četrtek v Sloveniji brez novih okužb in smrti bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 22. maja - V četrtek so v Sloveniji opravili 882 testov na okužbo z novim koronavirusom, nobeden ni bil pozitiven, število pozitivnih ostaja 1468. V bolnišnicah so zdravili 21 bolnikov s covidom-19, štirje so rabili intenzivno terapijo, odpustili niso nobenega. Umrl ni nobeden bolnik s covidom-19, skupaj jih je doslej umrlo 106, je sporočila vlada.