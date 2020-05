Vmesno nakazilo mesečnega temeljnega dohodka za 4750 upravičencev

Ljubljana, 22. maja - Finančna uprava RS (Furs) je danes izvedla nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 4753 upravičencem v skupnem znesku 2,23 milijona evrov. Prejeli so ga tisti, ki so bili z novelo protikoronskega zakona na novo dodani med upravičence, so danes sporočili iz Fursa.