Policisti v nadzoru hitrosti obravnavali 22-letnika, ki so mu v preteklosti zasegli že 26 avtomobilov

Grosuplje, 22. maja - Policisti so v sredo v okviru poostrenega nadzora hitrosti obravnavali 22-letnega voznika, ki ni ustavil, ampak je zapeljal proti policistu. V postopku so ugotovili, da je voznik že večkrat kršil cestnoprometne predpise. V zadnjih štirih letih so mu v različnih postopkih zasegli kar 26 avtomobilov, moped in tovorno vozilo, so sporočili iz policije.