24. maj - evropski dan parkov

Ljubljana, 24. maja - V Evropi je 24. maj vsako leto posvečen naravnim in narodnim parkom. Slogan letošnjega je Narava - dobra za naše zdravje, kar je v teh časih še posebej na mestu, so ob evropskem dnevu parkov zapisali v Triglavskem narodnem parku. Pozitiven odnos do narave, kot so zapisali, vpliva na dobro počutje in spodbuja aktiven življenjski slog.