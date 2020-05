Kulturniki opozarjajo na prizadetost kulture v času epidemije covid-19

Ljubljana, 22. maja - Predstavniki kulturnikov so v minulih dneh opozorili, da v okviru predloga tretjega protikoronskega paketa področje kulture ni bilo deležno konkretnih ukrepov ali spodbud. Z društva Asociacija so ponovno poudarili, da je v času epidemije kultura med najbolj prizadetimi sektorji, posebna skupina pa je bila kritična do dela pristojnega ministra.