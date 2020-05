Evropske borze uvodoma pod gladino

London/Frankfurt/Pariz, 22. maja - Osrednji indeksi evropskih borz so se ob začetku trgovanja obarvali rdeče. Po več tednih skrbi zaradi vplivov koronavirusa na globalno gospodarstvo so se v ospredje vrnile geopolitične napetosti. Vlagatelje skrbi zaostrovanje odnosov med ZDA in Kitajsko, prav tako je odmevala napoved Kitajske, da bo v Hongkongu uvedla izredne varnostne ukrepe.