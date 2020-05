V Bohinju pripravljajo vrsto ukrepov za zmanjšanje posledic epidemije

Bohinj, 22. maja - Bohinjski občinski svet se je na četrtkovi seji seznanil s predlogi ukrepov občine za zmanjšanje posledic novega koronavirusa, ki jih je pripravila posebna komisija. Med njimi so sofinanciranje nakupa zaščitne opreme, povečanje teras lokalov in izobraževanje podjetnikov. Občinska uprava bo ukrepe pregledala in poiskala rešitve za uresničitev.