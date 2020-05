Izvid testiranja na novi koronavirus na Kapeli negativen

Radenci, 22. maja - Izvid testiranja na okužbo z novim koronavirusom pri enem od staršev otrok na Kapeli je negativen. Kot je za STA še povedal župan Radencev Roman Leljak, ki je že pred tem umaknil sklep o zaprtju šole in vrtca na Kapeli, so mu to ob 9.30 sporočili s šolskega ministrstva. Šola in vrtec sta danes sicer v skladu s četrtkovo odločitvijo župana zaprta.