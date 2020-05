MOK bo scenarije olimpijskih iger začel pripravljati oktobra

Sydney, 22. maja - Mednarodni olimpijski komite (Mok) in prireditelji olimpijskih iger v Tokiu so vse bolj pesimistično razpoloženi ob omembi vprašanja, ali bo leta 2021 igre možno pripraviti. "Tudi cepivo najbrž ne bo rešilo težav," je dejal visoki uradnik Moka John Coates in napovedal, da bo MOK scenarije za igre začel pripravljati oktobra.