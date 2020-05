Kapetan odbojkarjev Krke po novem pri Calcitu

Ljubljana, 22. maja - Odbojkarji Calcit Volleyja, ki so pred dnevi dobili novega trenerja, Gregorja Jerončiča, imajo zdaj tudi novega soigralca. Prihodnji dve sezoni bo kamniški dres nosil dozdajšnji kapetan Krke, Martin Kosmina, ki bo okrepil igralni položaj sprejemalca. Ob Janu Brulcu in Mihi Bregarju bo to tretji dolenjski odbojkar v Kamniku.