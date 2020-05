Ljubljana, 22. maja - Skupna izjava za medije ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja in hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grliča Radmana bo danes ob 11.15 (IN NE ob 11.30, kot je bilo napovedano sprva), in sicer pred poslopjem postaje mejne policije Dragonja v Piranu (fototermin), so sporočili z zunanjega ministrstva.