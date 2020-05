Ameriški kongres pripravlja sankcije proti Kitajski zaradi Hongkonga

Washington, 22. maja - Ameriški kongresniki so se v četrtek ostro odzvali na napoved Kitajske, da bo v Hongkongu uvedla izredne varnostne ukrepe in senat je že pripravil predlog zakona, ki bo uvedel sankcije proti kitajskim državnim uradnikom in bankam, ki poslujejo z njimi. Ostro se je odzval tudi predsednik ZDA Donald Trump.