Zvezni sodnik za kaznovanje Trumpove vlade zaradi zapletov pri popisu prebivalstva

New York, 22. maja - Ameriški zvezni sodnik Jesse Furman je v četrtek odločil, da bo vladi predsednika ZDA Donalda Trumpa izrekel denarno kazen, ker še vedno zavrača pojasnilo, zakaj je skušala spremeniti vprašalnik za letošnji popis prebivalstva. Trumpova vlada je letos želela dodati vprašanje o državljanstvu in prišlo je do tožb.