V Republiki srbski odpravili izredne razmere zaradi covida-19

Banjaluka, 21. maja - Parlament Republike srbske je danes v tej srbski entiteti Bosne in Hercegovine odpravil izredne razmere, ki jih je zaradi epidemije novega koronavirusa uvedel 28. marca. S tem so odpravili tudi policijsko uro, ki je veljala ponoči, včasih pa so jo podaljšali tudi čez celoten konec tedna, da bi omejili gibanje ljudi.