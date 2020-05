Sindikati za enakopravno obravnavo delavcev v javnem in zasebnem sektorju v času epidemije

Ljubljana, 21. maja - Trije sindikati, Glosa, Vir in SSS, so vlado in DZ pozvali k enakopravni obravnavi delavcev v javnem in zasebnem sektorju v času epidemije. Kot predlagajo, bi vsem javnim uslužbencem zagotovili pravico do nadomestila plače in jo priznali tudi uslužbencem javnih zavodov, ki izvajajo tržno dejavnost v gostinstvu in turizmu, kulturi in varstvu narave.