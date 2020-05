Gradnjo prizidka k OŠ 8 talcev Logatec naj bi začeli do konca meseca

Logatec, 21. maja - Občina Logatec je s podjetjem Lesnina v sredo podpisala pogodbi za izgradnjo prizidka ter dobavo in montažo opreme kuhinje v Osnovni šoli 8 talcev v Logatcu, so sporočili iz občine Logatec. Z gradbenimi deli naj bi pričeli nekje do konca meseca, je za STA dejal župan Berto Menard.