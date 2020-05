Vodja svetovalnega telesa EU opozarja na neizbežnost drugega vala okužb

London, 21. maja - Vodja svetovalnega telesa EU za nalezljive bolezni opozarja na neizbežnost drugega vala okužb z novim koronavirusom, medtem ko vrsta evropskih držav rahlja ukrepe. Direktorica Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Andrea Ammon meni, da ni vprašanje, ali bo do novega izbruha prišlo, ampak "kdaj in kako velik bo".