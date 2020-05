Slovencu zaradi prehitre vožnje na Hrvaškem 670 evrov kazni

Karlovec, 21. maja - Karlovška policija je danes na avtocesti med Karlovcem in Ogulinom ustavila 43-letnega slovenskega državljana, ki je na odseku, na katerem je omejitev 100 kilometrov na uro, vozil 205 kilometrov na uro. Voznika so kaznovali s 5000 kunami (670 evrov) in enomesečno prepovedjo upravljanja vozil na Hrvaškem.