Logar s kanadskim kolegom o pomenu usklajenosti pri spopadanju s covidom-19

Ljubljana, 21. maja - Slovenski zunanji minister Anže Logar in njegov kanadski kolega Francois-Philippe Champagne sta danes po telefonu govorila o nacionalnih ukrepih pri spopadanju s pandemijo novega koronavirusa. Poudarila sta pomen kohezivnosti in usklajenega delovanja v transatlantskih odnosih ter širše v mednarodni skupnosti, so navedli na zunanjem ministrstvu.