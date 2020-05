Slovenija v veliki meri že izvaja ukrepe za doseganje ciljev strategije EU za biotsko raznovrstnost

Ljubljana, 21. maja - Ministrstvo za okolje in prostor bo podrobno preučilo novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost do 2030, ki so jo v sredo predstavili v Bruslju, ter aktivno sodelovalo v pogajanjih za oblikovanje novega globalnega strateškega okvirja na tem področju. Slovenija sicer v veliki meri že izvaja ukrepe, ki podpirajo dosegi ciljev strategije.