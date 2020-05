Madrid, 21. maja - Španska služba za reševanje na morju in policija sta v zadnjih dveh dneh s petih čolnov rešili skupno 62 Alžircev. Odkrili so jih v sredo in danes na morju pred obalo jugovzhodne pokrajine Murcia in jih prepeljali v pristanišči Cartagena in Aguilas.