Godibodi letos v neposrednem prenosu na Radiu Slovenija in na spletu

Ljubljana, 21. maja - Festival Godibodi bo v letošnji, 13. izdaji izveden na nekoliko drugačen način. V Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu bodo 29. in 30. maja nastopili Sandra Erpe, Mala mestna muzika ter zasedbi Rudolf Gas & The Family in Batista Cadillac. Koncerte bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na Radiu Slovenija ter na spletu.