Valicon: Zaskrbljenost zaradi epidemije ne upada več, državljani do ukrepov vlade manj kritični

Ljubljana, 21. maja - Upadanje zaskrbljenosti zaradi epidemije novega koronavirusa se je prvič po dveh mesecih ustavilo, zaskrbljenost se je celo rahlo povečala. Prve ocene odprtja šol in vrtcev z vsemi pravili, ki so obveljala ob tem, razdvajajo javnost, kritičnost do ukrepov vlade pa se je zmanjšala, je pokazala raziskava, ki jo je izvedla agencija Valicon.