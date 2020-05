OZS: Ukrepi v tretjem paketu naj bodo za vse panoge

Ljubljana, 21. maja - Posledice epidemije koronavirusa in upad naročil občutijo tudi obrtniki in podjetniki v drugih dejavnostih, ne le v gostinstvu in turizmu, tako da bi podaljšanje čakanja na delo za vse panoge mnogim podjetjem omogočilo ohranitev delovnih mest. Preslišane so bili tudi druge pobude OZS, opozarjajo v zbornici.