Mariborski kriminalisti ovadili predsednico društva Maus

Maribor, 21. maja - Mariborski kriminalisti so zaključili predkazenska postopka, ki sta povezana z domnevnimi nečednostmi pri zbiranju denarja za operacijo šestletnega Gala. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, so zaradi kaznivega dejanja izneverjanja ovadili eno osebo, neuradno gre za predsednico humanitarnega društva Maus Natašo Švikart.