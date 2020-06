Italijanski veleposlanik: Italija bo z vrnitvijo Narodnega doma poslala sporočilo, usmerjeno v prihodnost

pogovarjala se je Maja Cerkovnik

Ljubljana, 2. junija - Italija bo z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini dala sporočilo, usmerjeno v prihodnost, je za STA dejal italijanski veleposlanik v Sloveniji Carlo Campanile. "To bo sporočilo, da vabimo k sodelovanju, da hočemo rasti in se razvijati skupaj v duhu prijateljstva in sodelovanja pri soočanju s skupnimi težavami in izzivi," je dodal.