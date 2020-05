V Žusterni končujejo sanacijo kanalizacijskega sistema

Koper, 21. maja - V Kopru končujejo ukrepe za preprečitev vnovičnega onesnaženja hudourniškega območja ob kopališču Žusterna. Kot so pojasnili na koprski občini, so hudourniški kanali očiščeni, prav tako so odstranili naplavine in zarasti na odprtem delu hudournika, v naslednjih dneh sledita še čiščenje in ureditev izliva hudournika v morje na območju kopališča.