V Indiji in Bangladešu zaradi ciklona Amphan že več kot 80 smrtnih žrtev

Kalkuta/Daka, 21. maja - V Indiji in Bangladešu se je število smrtnih žrtev zaradi ciklona Amphan po zadnjih podatkih povzpelo na 84, so danes sporočile pristojne oblasti. Na območju se medtem reševalci in civilna zaščita prebijajo skozi območja, ki jih je ciklon opustošil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.