Turistično gospodarstvo si bo še prizadevalo za več državne pomoči

Ljubljana, 21. maja - V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in v Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) ugotavljajo, da vlada pri pripravi tretjega protikoronskega paketa ni uslišala večine njihovih želja. Blaž Cvar iz OZS napoveduje, da se bodo obrnili neposredno na poslance in skušali vendarle spremeniti določbe.