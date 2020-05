V čistilni napravi Šaleške doline višje koncentracije tobaka in alkohola

Velenje, 22. maja - V odpadnih vodah čistilne naprave Šaleške doline so po pričakovanjih lani izmerili višje koncentracije biomarkerjev tobaka in alkohola od biomarkerjev prepovedanih drog. Na podlagi meritev je Komunalno podjetje Velenje ocenilo, da se na območju naprave dnevno popije nekaj manj kot 29.000 enot alkohola in pokadi okoli 68.000 cigaret.