Industrijski proizvodi aprila dražji kot marca

Ljubljana, 21. maja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se aprila na mesečni ravni zvišale za 0,2 odstotka. Izdelki za prodajo na domačem trgu so se podražili za 0,3 odstotka in izvozni izdelki za 0,2 odstotka, je danes objavil statistični urad. Izraziteje so se podražili izdelki v usnjarski in lesarski proizvodnji, znižali pa v proizvodnji oblačil.