Ljubljančanu zasegli drogo

Ljubljana, 21. maja - Policisti so v sredo na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 43-letnem Ljubljančanu in mu zasegli 215 zavitkov amfetaminov, približno 50 gramov kokaina, 20 tablet MDMA ter opremo in pripomočke za gojenje in prodajo drog. Osumljenega bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku.