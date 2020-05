Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 21. maja - Osrednji indeksi evropskih borz so se ob začetku današnjega trgovanja obarvali rdeče. Vlagatelji so po mnenju analitikov zaskrbljeni ob preučevanju možnih dolgoročnih vplivov novega koronavirusa, skrbi pa jih tudi najnovejše poslabšanje odnosov med ZDA in Kitajsko, piše francoska tiskovna agencija AFP.