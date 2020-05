Ljubljana, 21. maja - Novinarska konferenca SAB, na kateri se bosta predsednica stranke Alenka Bratušek in poslanec Andrej Rajh odzvala na poziv opoziciji za sodelovanje pri iskanju ukrepov za premagovanje recesije in predstavila prvi predlog zakona za področje prometne infrastrukture, bo danes ob 11. uri v novinarskem središču v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz SAB.