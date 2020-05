Dokončanje sezone NHL s skrajšano končnico

New York, 21. maja - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in predstavniki združenja igralcev so razpravljali o možnem formatu dokončanja prvenstva 24 ekip v dveh konferencah, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Vrstni red bi določili po odstotku točk 12. marca, ko je koronavirusna pandemija prekinila tekmovanje za Stanleyjev pokal.