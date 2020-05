Kuba želi odlog odplačevanja dolga Pariškemu klubu do leta 2022

Havana, 21. maja - Namestnik kubanskega premierja Ricardo Cabrisas je po poročanju tiskovne agencije AFP Pariškemu klubu držav upnic poslal pisno prošnjo za odlog odplačevanja dolga vse do leta 2022. Kuba lani ni plačala obroka 33 milijonov dolarjev in februarja je obljubila, da bo to storila maja, vendar je državo nato presenetil izbruh koronavirusa.