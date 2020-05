V ZDA že 1,55 milijona okuženih s koronavirusom, po svetu skoraj pet milijonov

New York, 21. maja - Po podatkih ameriške univerze Johns Hopkins se je s koronavirusom po svetu okužilo že 4,99 milijona ljudi, smrtnih primerov pa je več kot 328.000. V ZDA so do srede zvečer potrdili 1,55 milijona okužb in 93.431 smrti. Prvič od marca pa je bilo v torek število smrti v New Yorku nižje kot v Kaliforniji.