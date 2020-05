Apple in Google objavila skupno aplikacijo za spremljanje okužb s koronavirusom

New York, 21. maja - Podjetji Apple in Google sta v sredo objavili skupno aplikacijo za pametne telefone, ki bo omogočila spremljanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Uporaba aplikacije, ki jo je nestrpno čakalo najmanj 23 držav sveta, naj bi bila prostovoljna. Apple in Google zagotavljata, da bo zasebnost zaščitena.