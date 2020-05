Silovit ciklon Amphan dosegel Indijo in Bangladeš

New Delhi, 20. maja - Silovit ciklon Amphan je danes z močnim vetrom in obilnim deževjem dosegel vzhod Indije in nekoliko kasneje tudi Bangladeš. Sunki vetra najmočnejšega ciklona v Bengalskem zalivu v zadnjih letih so sprva dosegali hitrost do 185 kilometrov na uro. Z območja poročajo o opustošenju, umrlo naj bi najmanj devet ljudi.