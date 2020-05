Palestinci v primeru priključitve naselbin grozijo s koncem sodelovanja z Izraelom

Jeruzalem, 20. maja - Palestinski predsednik Mahmud Abas je danes v luči izraelskih načrtov priključitve naselbin na Zahodnem bregu posvaril pred koncem vsakršnega varnostnega sodelovanja. To vključuje tudi ZDA, zaradi česar so danes v ZDA izrazili obžalovanje. Nasprotovanje načrtu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so med drugim izrazili tudi Združeni narodi.