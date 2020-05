Pregled - novi koronavirus, 20. 5. (sreda)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Vlada je končala obravnavo tretjega paketa protikoronskih ukrepov, dokončno pa naj bi ga potrdila še danes in po besedah vladnega govorca Jelka Kacina takoj poslala v potrditev v DZ. Tokratni paket, katerega glavna ukrepa sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistični boni za vse prebivalce Slovenije, je vreden eno milijardo evrov. Ugled varne in urejene države, ki je sposobna poskrbeti za zdravje prebivalstva tudi ob izbruhu pandemije, je trenutno najboljše priporočilo tako v turizmu kot pri investicijah, je ob sprejemanju tretjega protikoronskega zakona v video nagovoru državljanom dejal predsednik vlade Janez Janša. Pozval je k skupnim naporom za ohranitev tega ugleda.

LJUBLJANA - Shema subvencioniranja skrajšanega delovnika, nosilni ukrep predlaganega tretjega protikoronskega zakona, ki naj bi ga vlada potrdila popoldne, bo na voljo delodajalcem, ki vsaj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Subvencije bodo fiksne in bodo znašale do 448 evrov, je dejal minister za delo Janez Cigler Kralj. Slovenija za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, enega od ukrepov iz tretjega paketa protikoronskih ukrepov, iz evropskega instrumenta Sure pričakuje 900 milijonov evrov. Gre za povratna sredstva, za katera se bo treba zadolžiti, pravi finančni minister Andrej Šircelj, ki tudi zaradi tega ukrepa pričakuje čimprejšnjo oživitev gospodarstva.

LJUBLJANA - Turistične bone, ki bodo v želji pomagati slovenskemu turizmu vključeni v tretji paket protikoronskih ukrepov, bo mogoče koristiti od 1. junija. Prejeli jih bodo vsi prebivalci Slovenije, proračun pa bodo stali 345 milijonov evrov, je povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Predstavil je še nekatere druge nove ukrepe za gospodarstvo. Počivalšek je na vladni novinarski konferenci povedal, da bodo mladoletniki prejeli bone v vrednosti 50 evrov, odrasli pa v vrednosti 200 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in v podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, je povedal.

LJUBLJANA/ZAGREB - Na delovnem sestanku v Zagrebu sta se sestala v. d. generalnega direktorja slovenske policije Anton Travner in generalni direktor hrvaške policije Nikola Milina z ožjimi sodelavci. V ospredju pogovorov je bila pandemija koronavirusne bolezni 19 in ukrepi, ki sta jih državi sprejeli za zajezitev okužb z novim koronavirusom, predvsem ukrepih, ki se v največji meri nanašajo na omejevanje družbenega življenja ljudi, postopnih sproščanjih prvotnih vladnih ukrepov ter vlogi policije, ki se s to situacijo vsakodnevno srečuje.Poseben poudarek je bil namenjen postopkom pri prehajanju državne meje ob upoštevanju vseh ukrepov, ki jih policija izvaja in so trenutno v veljavi.

LJUBLJANA - Časovnica vzpostavitve potniškega prometa z brniškega letališča je dober teden po vnovični vzpostavitvi mednarodnega potniškega prometa še precej negotova. Nekateri prevozniki so sicer Fraportu Slovenija že sporočili načrte glede vnovični obnovitvi letov, a so ti odvisni od odprtja in pogojev prehajanja mej.

LJUBLJANA - Vodilni predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije in vodstvo GZS se bodo v četrtek srečali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. Želja avtomobilske industrije in gospodarstva kot celote je, da bi država ukrep subvencioniranja čakanja na delo ohranila ne samo za turizem, ampak tudi za ostale prizadete panoge.

LJUBLJANA - Prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), so razočarani, da vlada njihovih zahtev ni vključila v tretji paket protikoronskih ukrepov. Predsednik sekcije Peter Pišek vztraja, da bodo prevozniki protestirali, če njihove ključne zahteve ne bodo uresničene. Pišek je za POP TV dejal, da želijo prevozniki dogovor v 48 urah, sicer bodo protestirali. Vrtovec je nov krog pogovorov napovedal že za danes zvečer.

LJUBLJANA - Zaradi epidemije novega koronavirusa so na sodiščih nastali nekateri zaostanki, ki jih bodo skušali reševati tudi s skrajšanjem letošnjih sodnih počitnic. Te naj bi tako letos namesto enega meseca trajale dva tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta, je na novinarski konferenci povedal predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič. O tem, kdaj bodo prenehale veljati uredbe o omejenem poslovanju sodišč, se pogovarjajo z ministrstvom za pravosodje, saj je to vezano tudi na spremembo nekatere zakonodaje, trenutno pa predvidevajo, da bo delo na sodiščih v običajnem obsegu steklo 1. junija. Takrat naj bi tudi znova začeli teči vsi sodni roki.

LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji opravili 981 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom. Skupaj je potrjenih 1468 okužb. V torek niso zabeležili nove smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih ostaja 104. V bolnišnicah se je v torek zdravilo 23 bolnikov s covidom-19, štirje so potrebovali intenzivno terapijo, enega so odpustili domov. V Sloveniji je trenutno po ocenah le okoli 25 okuženih z novim koronavirusom, največ aktivno okuženih od izbruha epidemije pa je bilo 3. aprila, in sicer 609. Vse od takrat dnevno število aktivno okuženih upada, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

LJUBLJANA - Ministrstvo za finance je bolnišnicam in javnim zdravstvenim zavodom od razglasitve epidemije 12. marca do danes odobrilo za 150,96 milijona evrov posojil za premostitev likvidnostnih težav iz sredstev enotnega zakladniškega računa države. Največ, za 143 milijonov evrov posojil, so odobrili Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Posojila so prejela še kranjska porodnišnica ter novogoriška, ptujska, murskosoboška in slovenjgraška splošna bolnišnica (SB), so za STA pojasnili na ministrstvu za finance. Glede na napovedi črpanj likvidnostnih posojil v prihodnje sicer pričakujejo večjo potrebo po posojilih.

BREŽICE/TRBOVLJE - Med bolnišnicami, ki še niso izplačevale dodatkov, povezanih z delom v času epidemije novega koronavirusa, sta tudi splošni bolnišnici v Trbovljah in Brežicah. Obe bosta sredstva izplačali, ko bosta nakazila prejeli iz državnega proračuna.

LJUBLJANA - Epidemija covida-19 je v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana dodobra oklestila izvajanje zdravstvenih storitev, hkrati pa je povišala odhodke. Zaenkrat še ocenjujejo, kolikšen bo izpad programa, a kot napoveduje generalni direktor bolnišnice Janez Poklukar ga na nekaterih področjih v letošnjem letu ne bo mogoče realizirati v celoti.

LJUBLJANA - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo ob koncu tedna ukinili vhod za urgentno obravnavo bolnikov s covidom-19. V četrtek bodo začeli samoplačniško testiranje na okužbo s koronavirusom. Strokovna direktorica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je pojasnila, da je zanimanje za testiranje ogromno. Samoplačniško bodo začeli testirati tudi v ZD Ljubljana.

CELJE/MARIBOR/SLOVENJ GRADEC/NOVO MESTO - Samoplačniško testiranje za okužbo z novim koronavirusom je od prejšnjega tedna že mogoče v Splošni bolnišnici Celje in Splošni bolnišnici Novo mesto. Do konca tedna bo testiranje možno tudi v brežiški bolnišnici. Samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom je na voljo tudi v zdravstvenih domovih Maribor, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem.

LJUBLJANA - Minister za delo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bodo domove starejših občanov in socialnovarstvene zavode odprli za nove sprejeme predvidoma s 25. majem. "Datum bo znan, ko bomo ob spoštovanju vseh priporočil lahko skupaj z vodstvi zavodov omogočili takšne razmere, da bodo sprejemi možni," je povedal na novinarski konferenci vlade. Navodila bodo zavodi po ministrovih besedah prejeli še ta teden.

LJUBLJANA - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) bo vztrajal pri sklenitvi dogovora o vrednotenju dodatnega dela, ki nastaja v posebnih okoliščinah. Zaposleni v vrtcih in šolah so zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa dodatno obremenjeni, zato so med člani pripravljeni zbirati tudi podpise v podporo dogovoru.

LJUBLJANA - Strokovnjaki s področja duševnega zdravja opozarjajo na stiske otrok in mladostnikov, ki se kljub sproščanju ukrepov ob epidemiji covida-19 še naprej izobražujejo na daljavo. Ugotavljajo, da so se šolanju na daljavo nekateri učenci in dijaki prilagodili ter delajo brez zapletov, vendar imajo delavci na področju duševnega zdravja opravka tudi z zgodbami, ki se ne odvijajo po pričakovanjih.

LJUBLJANA - Pritiski, ki so značilni za delo osebnih asistentov, so se v času epidemije novega koronavirusa okrepili, kažejo rezultati ankete, ki jo je izvedel Sindikat osebne asistence v sodelovanju s Centrom za družbeno raziskovanje. Kot so povedali sodelujoči v anketi, jih 25 odstotkov ni dobilo nobenih navodil izvajalca za delo v izrednih okoliščinah.

LJUBLJANA - Na Kemijskem inštitutu so po torkovi pridobitvi dovoljenja že začeli testiranje cepiva proti covidu-19 na miših. Cepivo je zasnovano na osnovi nanodelcev, ki predstavljajo virusne antigene, zaradi česar pričakujejo boljši odziv kot z navadnim proteinom, je za STA pojasnil Roman Jerala z inštituta. Prve rezultate si obetajo julija.

HOČE - Po daljšem premoru zaradi epidemije se je v Hočah znova sestalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS). Med drugim so govorili o svojih nadaljnjih aktivnostih glede postopka ustanavljanja pokrajin, višjih povprečninah, pa tudi o delovanju občin v času pandemije, ki je terjalo nekatere nepredvidene dodatne finančne obveznosti. Kot je povedal predsedujoči Aleksander Jevšek, so povišanje povprečnin pričakovali že pred nastopom epidemije, saj jim višje vsote pripadajo po zakonu. Z obstoječo so zdaj zadovoljni, še vedno pa želijo nadaljevati pogovore v smeri zniževanja stroškov občin na podlagi v državni zbor že vloženih zakonskih predlogov. Izrazil je tudi upanje, da bo država občinam povrnila stroške zaradi epidemije.

LJUBLJANA - Če omejitev, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, ne bi bilo, bi tretjina Slovencev letošnji poletni oddih preživela na Hrvaškem, je pokazala raziskava Mediane. V Sloveniji bi dopustovalo 38 odstotkov vprašanih. Največ tistih, ki bi ostali v Sloveniji, bi dopustovalo ob obali.

LJUBLJANA - Aprila, ko so upravne enote, ki izdajajo gradbena dovoljenja, zaradi epidemije novega koronavirusa opravljale samo nujne zadeve, je bilo izdanih 198 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 33 odstotkov manj kot marca. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 42 odstotkov manj, za nestanovanjske stavbe pa 26 odstotkov manj.

LJUBLJANA - Na vladnem računu, namenjenem boju z epidemijo covida-19, se je doslej nabralo 583.710 evrov. Številčno prevladujejo nakazila fizičnih oseb, po višini pa podjetja. Doslej najvišji enkratni znesek je bil 400.000 evrov s strani podjetja, je povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

BRUSELJ - Vprašanje vavčerjev kot alternative povračilu denarja v primeru odpovedi potovanja je razdelilo članice EU. Slovenija je v skupini, ki misli, da mora biti razlaga evropske zakonodaje o pravicah potnikov prilagojena težkemu položaju v koronski krizi, je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

BRUSELJ - Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc je danes menil, da je del skrbi Avstrije pri odločanju o odpiranju meje s Slovenijo slovenska meja z Italijo. Slovenija bo sicer z avstrijsko stranjo ravnala podobno kot s hrvaško, stroka bo dorekla protokol, je pojasnil Zajc in izrazil željo, da bi bila tudi ta meja čim prej odprta.

LJUBLJANA - Zunanja ministra Slovenije in Rusije, Anže Logar in Sergej Lavrov, sta se po telefonu pogovarjala o pandemiji koronavirusne bolezni 19. Ministra sta v pogovoru izmenjala informacije o posledicah pandemije covida-19 v obeh državah in za mednarodno skupnost, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Vodja slovenske diplomacije je med pogovorom izrazil solidarnost z rusko vlado in ruskim narodom ter poudaril pomen varnosti, medsebojnega zaupanja in partnerstva pri soočanju z globalnimi izzivi.

SVET

ŽENEVA - Svetovni zdravstveni organizaciji je bilo v zadnjih 24 urah prijavljenih 106.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom po svetu, kar je od izbruha pandemije največ v enem dnevu, je povedal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Skoraj dve tretjini vseh najnovejših primerov so zabeležili v samo štirih državah. Tedros jih ni poimensko izpostavil, a iz poročila WHo izhaja, da gre za ZDA, Rusijo, Brazilijo in Savdsko Arabijo.

BRASILIA - V Braziliji je v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 1179 ljudi, kar je največ v enem dnevu od izbruha epidemije novega koronavirusa v tej državi. Skupno je covid-19 zahteval 17.971 življenj. To je prvič, da so v državi zaradi covida-19 poročali o več kot tisoč mrtvih v enem dnevu. Novih okužb so v zadnjih 24 urah potrdili 17.408, skupno 271.628.

MOSKVA - V Rusiji je število potrjenih okužb z novim koronavirusom preseglo 300.000. V zadnjem dnevu so oblasti potrdile več kot 8700 okužb, kar je sicer najmanj od začetka maja; skupno pa 308.700. Doslej je zaradi covida-19 umrlo 2972 ljudi, od tega rekordnih 135 v zadnjem dnevu. Predsednik ruske vlade Mihail Mišustin je ob tem ocenil, da je Rusija očitno že dosegla vrhunec epidemije, kar pristojnim oblastem omogoča, da bi lahko začele s "previdno odpravo" karantenskih omejitev.

MADRID - Vsi v Španiji, ki so stari šest ali več let, bodo morali v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v javnosti, kjer ni mogoče ohranjati varnostne razdalje, od četrtka nositi zaščitne maske, so sporočili iz vlade. Covid-19 je v državi zahteval skoraj 28.000 življenj.

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril, da bi pandemija novega koronavirusa lahko pahnila v revščino na milijone ljudi v Afriki. Ostali svet je pozval k solidarnosti z državami črne celine.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump se je glede pandemije covida-19 znova znesel na Kitajsko, ki jo označuje za glavnega krivca. Kot je zapisal v tvitu, je nesposobnost Pekinga odgovorna za "množično ubijanje po vsem svetu".

SEUL - Več kot 400.000 dijakov zadnjih letnikov se je v Južni Koreji vrnilo v šolske klopi v okviru postopnega odpiranja šol po več kot dveh mesecih zaradi pandemije novega koronavirusa. Ob tem veljajo ukrepi socialnega distanciranja in večje higiene, ob vstopu v šole dijakom merijo telesno temperaturo. 66 šol v kraju Incheon blizu prestolnice Seul so medtem znova zaprli, potem ko so pri dveh dijakih potrdili okužbo s koronavirusom.

ATENE - Nova turistična sezona v Grčiji se bo začela 15. junija, je napovedal grški premier Kiriakos Micotakis. Dodal je, da bodo mednarodne letalske povezave znova začeli vzpostavljati 1. julija.

LOS ANGELES - Podelitev filmskih nagrad oskar prihodnje leto bi lahko bila zaradi prekinitve, ki jo je v Hollywoodu povzročila pandemija novega koronavirusa, preložena na poznejši datum, je poročala filmska revija Variety. Nagrade Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti naj bi sicer podelili 28. februarja 2021.

ŠPORT

LJUBLJANA - V Sloveniji bo prvič potekal dobrodelni teniški turnir, na katerem bo nastopilo 20 najboljših slovenskih igralcev, ki se bodo pomerili v skupinah vzhod in zahod. Tako imenovani Pokal Mime Jaušovec bo na sporedu od 6. do 8. junija, v treh dneh bo na sporedu 21 tekem. Prvi imeni turnirja sta najboljša slovenska igralca Polona Hercog in Aljaž Bedene. Koronavirusna pandemija je prečrtala načrte tudi teniškim igralcem, profesionalni turnirji pod okriljem združenj ATP, WTA in ITF so prepovedani do konca julija. Zato številni igralci iščejo alternative, da ohranjajo pripravljenost za jesenski del sezone. Najboljši slovenski tenisači so se odločili, da bodo med koronavirusnim premorom na igriščih RCU Lukovica pri Domžalah pripravili spektakel po vzoru Laverjevega pokala, ob čemer bodo upoštevali vse zakonske omejitve.

ČRNOMELJ - Nastasjo Koca, slovensko mladinsko svetovno in evropsko prvakinjo v tajskem boksu, so iz Tajske, natančneje iz Bangkoka, zaprosili, da posname motivacijski posnetek treninga, ki se trenutno predvaja po celem svetu. Slovenija naj bi bila prva država v svetu, ki je sprostila individualne treninge za registrirane tekmovalce. Posnetek najboljše slovenske borke naj bi služil kot motivacija za borce po svetu, ki jim je bil trening onemogočen. Posnetek je objavila tudi Evropska zveza za tajski boks, na kar so v borkinem klubu Gladiator gym Črnomelj zelo ponosni.

DUNAJ - Avstrijska nogometna liga se bo po več kot dvomesečnem premoru zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala v začetku junija. Vodstvo lige je klubom dovolilo, da v tem dvotedenskem obdobju odigrajo le eno pripravljalno tekmo, na katerih bodo preizkusili vse varnostne in zdravstvene protokole za nemoteno nadaljevanje nogometnega tekmovanja. Nogometna liga za prvaka se bo nadaljevala 3. junija, dan pred tem bodo na igrišče stopila moštva, ki se borijo za obstanek v elitni avstrijski bundesligi. V elitnem avstrijskem prvenstvu nastopajo trije slovenski nogometaši. Dejan Petrovič igra za dunajski Rapid, Rajko Rep za Hartberg, Zlatko Dedić pa za Tirol.

LOS ANGELES - Vodstvo ameriške nogometne lige (MLS) je zaradi koronavirusne pandemije odpovedalo letošnjo tekmo zvezd All-Star ter še dve nogometni tekmovanji, na katerih sodelujejo klubi iz ZDA in Mehike. Tekma zvezd bi morala biti 29. julija v Los Angelesu, na šovu bi se pomerili ekipi zvezdnikov lige MLS in mehiškega prvenstva.

ZAGREB - Hrvaška nogometna zveza je sporočila, da so bili vsi nogometaši in člani strokovnih štabov v elitni ligi negativni na koronavirus. Na Hrvaškem so skupno testirali 350 nogometašev in članov strokovnih štabov. Sezona na Hrvaškem, kjer so zadnjo tekmo v prvi ligi igrali 9. marca, se bo nadaljevala 30. maja, ko bo na sporedu polfinalna pokalna tekma Slaven Belupo - Lokomotiva, dan kasneje pa bo še tekma med Rijeko, ki jo vodi slovenski trener Simon Rožman, in Osijekom. Ligaško tekmovanje bo zaživelo 5. junija s tekmo 27. kroga med Hajdukom in Interjem iz Zaprešiča.

RIM - Vodstvo italijanske nogometne zveze (FIGC) je sporočilo, da je določilo skrajni rok za dokončanje prekinjene sezone v najmočnejši ligi serie A. Sezono 2019/20 bodo morali v Italiji končati najpozneje do 20. avgusta. Tekmovanje je v Italiji prekinjeno že od začetka marca, za zdaj še ni znano, kdaj se bo lahko nadaljevalo. Najbolj verjeten datum je 14. junij. Naslednja sezona pa se bo predvidoma začela že 1. septembra.

BERLIN - Nogometaši v Nemčiji bodo v naslednjih dveh krogih prve in druge bundeslige na dresih nosili žalne trakove v spomin na žrtve epidemije novega koronavirusa, je sporočila nemška nogometna liga (DFL). Poleg tega se bodo tekme v naslednjih dveh krogih obeh lig začele po minuti molka. V Nemčiji so nogomet spet zagnali prejšnji teden, ta konec tedna bodo na sporedu tekme 27. kroga elitne bundeslige. Po zadnjih podatkih je bilo v Nemčiji do danes 178.000 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo je 8000 ljudi.