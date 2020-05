Zunanja ministra Slovenije in Rusije o pandemiji covida-19

Ljubljana, 20. maja - Zunanja ministra Slovenije in Rusije, Anže Logar in Sergej Lavrov, sta se danes po telefonu pogovarjala o pandemiji koronavirusne bolezni 19. Ministra sta v pogovoru izmenjala informacije o posledicah pandemije covida-19 v obeh državah in za mednarodno skupnost, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.